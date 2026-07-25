Lago di Como, si tuffa per aiutare il figlio e non riemerge

Nuova tragedia nel lago di Como. I soccorsi sono mobilitati a Menaggio per un uomo di 45 anni, turista olandese, che si è tuffato nelle acque del lago da una barca senza più riemergere. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è tuffato dopo che uno dei tre figli, di 16 anni, avrebbe avuto delle difficoltà, mentre gli altri due sono rimasti a bordo dell’imbarcazione. I ragazzi hanno attirato l’attenzione di alcuni pescatori di passaggio che hanno issato a bordo il ragazzo, ma non hanno visto il padre.

Sommozzatori in immersione a profondità variabile dai meno 15 a meno trenta metri

Le ricerche sono in corso dalle 12.45 circa: sul posto i vigili del fuoco di Menaggio, la squadra del soccorso acquatico dei vigili del fuoco da Como, i vigili del fuoco di Dongo con barca di appoggio e sommozzatori arrivati da Malpensa con l’elicottero Drago 153. In arrivo ulteriori specialisti sommozzatori da Torino. Presenti anche Guardia costiera, Carabinieri e personale del 118.