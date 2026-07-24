L’Aquila, allieva 22enne precipita dalla finestra della scuola ispettori della finanza: morta nella notte

Tragedia all’Aquila: è morta nella notte l’allieva 22enne precipitata ieri dalla finestra della sua camera, nella Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione del capoluogo abruzzese.

Le condizioni della ragazza erano apparse, fin da subito, gravissime. Trasportata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a tarda sera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravi traumi riportati nella caduta, ma è deceduta nella notte. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.