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giovedì 23 luglio 2026

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Morte Fakir, al Tg1 il video delle bodycam degli agenti: “Contatto con un’altra persona”

Morte Fakir, al Tg1 il video delle bodycam degli agenti: “Contatto con un’altra persona”
Una volante della polizia a Bologna sul luogo della morte di Abderrahim Fakir, ucciso durante un intervento delle forze dell’ordine. (Foto Guido Calamosca/LaPresse)
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Nelle nuove immagini, Fakir cade a terra dopo il contatto con una persona che indossa una maglietta bianca

Le mani dell’agente di polizia poggiate su Abderrahim Fakir, ma anche su un’altra persona con indosso una maglietta bianca e con cui il 42enne avrebbe avuto un contatto prima dell’intervento della polizia. È un frammento delle immagini della bodycam di uno dei due agenti intervenuto domenica 19 luglio al Pilastro a Bologna mostrato in esclusiva al Tg1. Nelle immagini si vede Fakir cadere a terra dopo il contatto con la persona che indossa la maglietta bianca: a quel punto inizierebbero le manovre degli agenti per contenerlo.

Il video delle bodycam è stato consegnato in Procura, oltre a un altro in cui si vedono i soccorritori praticare le manovre di rianimazione sul Fakir che ha i polsi e i piedi legati. “C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un’auto e che entrano in un contatto con lui: a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione”, ha detto al Tg1 il legale degli agenti, avvocato Gabriele Bordoni

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