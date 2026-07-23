Morte Fakir, al Tg1 il video delle bodycam degli agenti: “Contatto con un’altra persona”

Le mani dell’agente di polizia poggiate su Abderrahim Fakir, ma anche su un’altra persona con indosso una maglietta bianca e con cui il 42enne avrebbe avuto un contatto prima dell’intervento della polizia. È un frammento delle immagini della bodycam di uno dei due agenti intervenuto domenica 19 luglio al Pilastro a Bologna mostrato in esclusiva al Tg1. Nelle immagini si vede Fakir cadere a terra dopo il contatto con la persona che indossa la maglietta bianca: a quel punto inizierebbero le manovre degli agenti per contenerlo.

Il video delle bodycam è stato consegnato in Procura, oltre a un altro in cui si vedono i soccorritori praticare le manovre di rianimazione sul Fakir che ha i polsi e i piedi legati. “C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un’auto e che entrano in un contatto con lui: a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione”, ha detto al Tg1 il legale degli agenti, avvocato Gabriele Bordoni.