Malore per comandante aereo: atterraggio di emergenza a Malpensa

A Malpensa nella notte è dovuto atterrare un volo diretto a Varsavia a causa di un malore del comandante. Atterraggio di emergenza per un aereo della compagnia Lot Polish Airlines. Il comandante dell’aereo, in volo da Palma di Maiorca a Varsavia, ha comunicato di aver accusato un malore ed è quindi scattata la procedura di emergenza.

L’aereo è atterrato pochi minuti dopo le 4 a Malpensa senza problemi, raggiungendo autonomamente lo stand. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno accertato le buone condizioni del comandante, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.