19enne accoltellato a Bari Sardo, fermato un minore

Svolta nell’omicidio avvenuto ieri in Sardegna, a Bari Sardo, nell’Ogliastra. Durante la notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l’accusa di aver aver inferto, qualche ora prima, a Bari Sardo, delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto.

La ricostruzione

I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del posto dalla vettura apparentemente condotta dalla vittima.

Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il tribunale di Lanusei.