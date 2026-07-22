Como, recuperato il corpo della bimba scomparsa nel lago

La piccola era insieme ai genitori quando era entrata in acqua

È stato recuperato nella serata di martedì 21 luglio dai Vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni che nel primo pomeriggio si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere.

Cos’è successo

La piccola si era tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio di martedì, nel tratto di fronte al Tempio Voltiano, ed era insieme ai genitori quando è entrata in acqua. Immediatamente sono scattate le ricerche, con l’intervento dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, del personale del 118 e della Polizia locale. Dopo ore di operazioni, il corpo della piccola è stato recuperato.