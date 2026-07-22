Pedopornografia online, sei arresti tra Lombardia e Campania: sequestrati oltre 200mila file

Nuovo caso di pedopornografia online. Sei persone sono state arrestate e altre tre denunciate nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori in rete. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha permesso di individuare diversi soggetti in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 200mila file tra immagini e video.

L’indagine

L’inchiesta è stata avviata nel dicembre 2025. Gli investigatori hanno monitorato in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale. Determinante è stata anche la collaborazione con un’organizzazione no profit internazionale, grazie alla quale sono stati individuati alcuni account utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di pornografia minorile. Le sei persone arrestate hanno un’età compresa tra i 40 e i 64 anni. Due risiedono a Milano, due in provincia di Lodi, una in provincia di Como e una a Napoli.