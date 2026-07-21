Como, bambina di 10 anni si tuffa nel lago e scompare

Una bambina di 10 anni si è tuffata nelle acque del lago di Como e non è riemersa. Sono in corso le ricerche della bambina, che si è tuffata nel primo pomeriggio di oggi. Vigili del fuoco, con le squadre dei sommozzatori, la stanno cercando. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con l’elicottero e la Polizia locale. Secondo le prime informazioni, la bambina era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano.