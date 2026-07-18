Si getta nell’Adda per salvare il nipote: muoiono bimbo e zio

Tragedia lungo le rive del fiume Adda, nei pressi di Golfo Rivolta (Cremona). Un uomo si è gettato in acqua per salvare il nipote di 4 anni e nel tentativo di soccorrerlo ha avuto la peggio. Disperso per alcune ore, tanto da rendere necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano intorno alle 12.30, il corpo dell’uomo è stato recuperato nel pomeriggio. La vittima si trovava lungo il fiume insieme al fratello e al nipote, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il piccolo è morto diverse ore dopo il trasferimento al “Papa Giovanni XXIII”. La famiglia ha origini indiane e stava trascorrendo una giornata al riparo dal caldo.

Oltre ai vigili, presenti sul posto anche una APS del Distaccamento di Gorgonzola, il 118 e i carabinieri.