Nuove regole passaporto nel Regno Unito: 15enne rimane bloccata a Roma

Nuove regole per il passaporto nel Regno Unito stanno causando problemi a una ragazza italo-britannica di 15 anni con doppia cittadinanza. La giovane è rimasta bloccata a Roma per sei settimane a causa delle nuove norme del governo britannico che impongono ai cittadini con doppia nazionalità di entrare nel Regno Unito utilizzando un passaporto britannico.

La vicenda

La vicenda, riportata dal Guardian, risale ad aprile, quando la giovane, dopo una visita alla nonna in Italia, si è vista negare l’imbarco sul volo di rientro nel Regno Unito perché viaggiava con il passaporto dell’altra nazionalità e non disponeva di un passaporto britannico né del certificato di idoneità richiesto dalle nuove regole, in vigore da febbraio. Il padre della ragazza, lo scrittore Rowan Somerville, ha denunciato un “incubo burocratico”, accusando Home Office, Foreign Office e ambasciata britannica di essersi rimpallati le responsabilità senza riuscire ad aiutare la figlia, che nel frattempo ha perso sei settimane di scuola. Solo dopo l’intervento della scuola e del deputato Joe Powell, il ministero degli Esteri britannico ha rilasciato un documento di viaggio d’emergenza che ha consentito alla studentessa di rientrare nel Regno Unito. Il ministero dell’Interno britannico ha difeso la normativa, sostenendo di averne dato adeguata comunicazione e ricordando che, da febbraio, tutti i cittadini britannici con doppia cittadinanza devono presentare un passaporto britannico valido oppure un certificato di idoneità per poter rientrare nel Paese.