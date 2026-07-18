Caldo, ancora afa su tutta Italia: lunedì bollino rosso in 17 città

Saranno 17 le città da bollino rosso a causa del caldo lunedì 20 luglio in Italia. La conferma arriva direttamente da un bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le città con il massimo livello di allerta sono Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per quanto riguarda invece domenica 19 luglio i bollini rossi saranno 14.

Il meteorologo: “Il caldo ha i giorni contati, arrivano temporali e correnti fresche“

L’afa però avrebbe i giorni contati. Come riporta 3bmeteo.com, presto arriveranno temporali, correnti fresche e temperature in calo di ben dieci. L’alta pressione africana, che ha colpito l’Italia negli ultimi 30 giorni, a partire dalla prossima settimana si ritirerà sotto la spinta di correnti in arrivo dall’Artico.

“L’anticiclone africano – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara – sta infatti già iniziando a indebolirsi al Nord, dove entro domenica sono previsti locali rovesci o temporali soprattutto tra Lombardia orientale, Triveneto e in parte sull’Emilia, anche di forte intensità. Altrove ancora tanto sole e caldo intenso con punte di oltre 40 gradi al Sud e sulle isole; qualche grado in meno al Centro e in generale lungo le coste, ma con afa elevata”.

Sarà nella nuova settimana che l’anticiclone africano batterà effettivamente ritirata verso Sud sotto la spinta di correnti più fresche in discesa direttamente dall’Artico. “Il contrasto con l’aria molto calda e umida preesistente potrà tuttavia favorire temporali anche molto intensi, associati a grandinate talora di grosse dimensioni, nubifragi e violenti colpi di vento”, spiega Ferrara. “Le aree da attenzionare saranno in particolare Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, da martedì anche Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia. Nella seconda parte della settimana, coinvolto maggiormente anche il Sud peninsulare, mentre isole, versante tirrenico e il Nordovest saranno in una posizione più marginale”.

Per quanto riguarda le temperature, il meteorologo afferma che “saranno contestualmente in calo, più sensibile da martedì lungo il versante adriatico, dove entro mercoledì prossimo si perderanno anche oltre 8-10 gradi rispetto ai valori attuali e ci porteremo temporaneamente pure sotto le medie del periodo”. Temperature in ribasso anche sul resto della Penisola, con un clima più sopportabile grazie anche ai venti di bora e grecale. “Da segnalare inoltre un calo generalizzato delle temperature minime da Nord progressivamente verso Sud, fatto che renderà le notti più gradevoli e fresche rispetto a questi giorni”, conclude Ferrara.