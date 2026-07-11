Era l’ultima persona nel polmone d’acciaio: morta negli Usa Martha Lillard

E’ morta a 78 anni Martha Lillard, l’ultima persona negli Stati Uniti a utilizzare il polmone d’acciaio. Aveva cinque anni quando le venne diagnosticata la poliomielite e fu costretta a ricorrere a questo tipo di dispositivo per sopravvivere. Si è spenta il 26 giugno scorso, secondo la sorella minore, Cindy McVey, a causa degli effetti a lungo termine del Covid (sebbene abbia precisato che non c’è l’ufficialità). Durante la pandemia Lillard ha contratto il Coronavirus per due volte e prima di ammalarsi aveva una capacità polmonare inferiore al 25%. Lillard dormiva all’interno del cilindro d’acciaio che racchiudeva il suo corpo, mentre la pressione dell’aria nella camera faceva entrare e uscire l’aria dai suoi polmoni. Da bambina, frequentava la scuola elementare per due ore al giorno e per il resto del tempo riceveva lezioni private. Ha frequentato la Shawnee High School utilizzando un sistema telefonico che le permetteva di interagire con i suoi insegnanti e compagni di classe attraverso un interfono presente nelle sue aule.