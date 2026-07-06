Treni, Salvini sui lavori al nodo di Firenze: “Tre giorni di disagio per avere un’alta velocità più moderna”

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini commenta i lavori al nodo di Firenze, al via da ieri sera 5 luglio e che si protrarranno fino al 10 luglio con disagi per i passeggeri. ” Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura”, ha detto il vicepremier in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ogni cantiere, come questa Pedemontana – spiega Salvini – comporta ovviamente per i cittadini coinvolti qualche disagio. A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada, cambia il mondo. Separare l’alta velocità dal trasporto merci, e dal trasporto regionale locale pendolare, significa fare interesse dei pendolari, e avere un’alta velocità più efficiente. Qua si sta sostituendo un ponte con una gru che arriva dall’altra parte del mondo”. “Conto che gli ingegneri e gli operai, che ringrazio perché lavoreranno anche con 40 gradi, facciano il prima possibile”, conclude il vicepremier.

Cosa comportano i lavori al nodo di Firenze

Sono in corso dalle ore 23 di ieri, domenica 5 luglio e termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio, i lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze, con un cantiere per smontare il cavalcaferrovia di Ponte al Pino, che ha 140 anni. I treni ad Alta Velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati sulla Tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. È previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Frecce