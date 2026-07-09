Palermo, muore schiacciato dal cognato durante una lite

Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato intorno alle 13.30 in una stradina di via Sferracavallo a Palermo. L’uomo è stato trovato a terra privo di vita dal personale del 118, accanto al cancello d’entrata dell’abitazione che fa parte di una sorta di residence. Dalle prime informazioni la vittima, G.M., sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto sopra durante la colluttazione. I sanitari hanno rilevato lesioni compatibili con lo schiacciamento della cassa toracica. Il cognato, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno indagando sull’omicidio.