Milan, lungo stop per Pulisic: quando rientra

Brutte notizie per il Milan dai Mondiali. L’attaccante statunitense Christian Pulisic si è fratturato la gamba destra durante la partita persa contro il Belgio negli ottavi di finale e sarà costretto a rimanere fuori dai giochi per diverse settimane. Una fonte ha riferito all’Associated Press che Pulisic ha riportato una contusione ossea e una microfrattura di tibia e perone.

Christian Pulisic al momento dell’infortunio contro il Belgio (AP Photo/Manu Fernandez)

Si prevede che Pulisic possa riprendere gli allenamenti prima della prima partita di Serie A del Milan contro il Torino, il 23 agosto. Pulisic non è riuscito a segnare ai Mondiali, saltando una delle cinque partite degli Stati Uniti a causa di un infortunio al polpaccio e uscendo anticipatamente da altre due partite.