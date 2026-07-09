Monte Rosa, alpinista precipita sul Breithorn Orientale: le immagini del recupero del corpo

(LaPresse) Il corpo senza vita di un alpinista stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino Valdostano sul Breithorn Orientale, sul Monte Rosa. L’incidente si è verificato poco dopo le 11, durante la fase di discesa con corda doppia, a quota circa 4000 metri sul livello del mare. L’allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti. Il corpo dell’alpinista è stato portato a Champoluc. Il riconoscimento è stato affidato al Sagf di Cervinia. Sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati nella stessa zona, tutti illesi. Nel video le operazioni del Soccorso Alpino della Val d’Aosta.