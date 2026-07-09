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giovedì 9 luglio 2026

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Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti

Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti
Il vecchio chiosco dismesso in Piazzale Baiamonti a Milano (Foto LaPresse)
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La copertura della struttura, colpita da un albero caduto per il maltempo, lascia esposti materiali che hanno fatto scattare l’allarme

Preoccupazione amianto tra i residenti di Piazzale Baiamonti a Milano. La copertura del vecchio chiosco dismesso, colpito da un albero caduto per il maltempo un anno fa – poi rimosso – ha suscitato i timori dei cittadini: la copertura fortemente deteriorata lascia esposti materiali che hanno fatto scattare l’allarme. Le segnalazioni per chiedere un intervento e accertare l’eventuale presenza di amianto sono state inoltrate sia al Comune di Milano, al settore Ambiente, sia alla Ats competente.

Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti
Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti
Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti

Le foto scattate dagli abitanti del quartiere sono state anche sottoposte a una prima valutazione di analisi all’Ona, Osservatorio nazionale amianto. “Dalle immagini non emerge una presenza certa e documentabile di amianto – spiega a LaPresse il presidente Ezio Bonanni – Ciò può essere accertato solo con sopralluogo tecnico, campionamento e analisi di laboratorio. In via prudenziale, considerato lo stato di degrado e l’età presumibile del manufatto, la presenza di mca (amianto, ndr) non può essere esclusa senza verifica specialistica“. 

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