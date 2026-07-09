Milano, sospetto amianto in un chiosco abbandonato: i timori dei residenti di Piazzale Baiamonti

Preoccupazione amianto tra i residenti di Piazzale Baiamonti a Milano. La copertura del vecchio chiosco dismesso, colpito da un albero caduto per il maltempo un anno fa – poi rimosso – ha suscitato i timori dei cittadini: la copertura fortemente deteriorata lascia esposti materiali che hanno fatto scattare l’allarme. Le segnalazioni per chiedere un intervento e accertare l’eventuale presenza di amianto sono state inoltrate sia al Comune di Milano, al settore Ambiente, sia alla Ats competente.

Le foto scattate dagli abitanti del quartiere sono state anche sottoposte a una prima valutazione di analisi all’Ona, Osservatorio nazionale amianto. “Dalle immagini non emerge una presenza certa e documentabile di amianto – spiega a LaPresse il presidente Ezio Bonanni – Ciò può essere accertato solo con sopralluogo tecnico, campionamento e analisi di laboratorio. In via prudenziale, considerato lo stato di degrado e l’età presumibile del manufatto, la presenza di mca (amianto, ndr) non può essere esclusa senza verifica specialistica“.