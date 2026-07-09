Incendio Bartolini a Milano, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri

L’incendio che ieri ha distrutto una parte del deposito della ditta di spedizioni Bartolini in via don Minzoni a Milano è stato spento, ma restano le precauzioni sanitarie soprattutto nel quartiere Bovisa, e vengono estese a un raggio massimo di 2 chilometri per l’intera giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Dopo le prime analisi della qualità dell’aria effettuate da Arpa Lombardia nelle vicinanze del rogo, alla popolazione della zona viene chiesto “di evitare di sostare all’aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare in nidi, scuole dell’infanzia e parchi pubblici o privati che i bambini utilizzino gli spazi verdi all’aperto”, si legge in una nota del Comune di Milano. Le misure restano valide nella giornata di giovedì “fino a ulteriori rilevazioni di Arpa e/o comunicazioni del Comune di Milano su indicazione dell’autorità sanitaria”.

Spento incendio, messi in sicurezza 30 rimorchi

Spento il vasto incendio nella ditta di spedizioni Brt in via Don Minzoni a Milano: le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, evitando la propagazione delle fiamme alla palazzina degli uffici e alle altre strutture adiacenti. Sono stati messi in sicurezza 30 rimorchi. Nessuna persona risulta coinvolta. Tre squadre sono al lavoro per le operazioni di bonifica.

Bartolini: “Dopo incendio flussi riallocati e possibili rallentamenti”

Brt ha avviato la riallocazione dei flussi logistici sulla propria rete nazionale dopo l’incendio. Lo comunica l’azienda in una lettera inviata ai clienti, nella quale spiega le misure adottate per garantire la continuità del servizio.

La società precisa che non si sono registrati feriti tra i collaboratori presenti al momento dell’evento e che le procedure di sicurezza sono state attivate immediatamente. Bartolini riferisce inoltre di essere al lavoro con i Vigili del Fuoco e con le autorità competenti per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area, mentre sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Nella comunicazione ai clienti, l’azienda informa che oggi, 9 luglio, la filiale di Milano Bovisa resta chiusa e non è operativa né per le spedizioni in partenza né per quelle in arrivo. Da domani, 10 luglio, le attività saranno progressivamente assorbite dalle filiali limitrofe, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Brt avverte tuttavia che, nella fase di riorganizzazione, potrebbero verificarsi rallentamenti nella gestione delle spedizioni. L’azienda assicura di essere “pienamente impegnata nel contenimento degli impatti operativi” e di voler garantire ai clienti “il massimo livello di trasparenza e supporto”, impegnandosi a fornire tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.