Temptation Island 2026, 4 milioni di spettatori su Canale 5

Temptation Island continua a dominare gli ascolti estivi, complica anche l’assenza di partite dei Mondiali. Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, il programma in onda su Canale5, ha raccolto 4 milioni e 7mila spettatori con share del 32,3%. Su Rai1 invece ‘Lino d’Italia, Storia di un itALIENO’ è stato seguito da un milione e 553mila spettatori con share del 10,7%. Su Rai 2 il film in prima visione assoluta ‘Tutta la verità su Lilly’, ispirato alla scomparsa nel 2007 della piccola Maddie McCann, è stato visto da 650mila telespettatori con il 5,5% di share. Su Rai 3 il ritorno di ‘Un giorno in pretura’ con il caso di Nada Cella ha interessato il 5,2% della platea televisiva pari a 795 mila telespettatori. Per quanto riguarda le altre reti Mediaset su Rete4 ‘Zona Bianca’ ha radunato 615mila spettatori con share del 5,6%, mentre su Italia1 ‘White Elephant-Codice criminale’ ha totalizzato il 5,2% di share con 650mila spettatori. Infine su La7 ‘In Onda Prima Serata’ ha avuto un seguito di 708mila spettatori pari al 4,6% di share.

La nota Mediaset

Quella andata in onda ieri sera è la “migliore terza puntata della storia del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che nel corso della serata ha toccato picchi di 4.832.000 spettatori e 42,6% – ha fatto sapere Mediaset in una nota – Benissimo anche sui giovanissimi: media del 69,1% di share sul target 15-19 anni. Grande risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo”.