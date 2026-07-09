Bonnie Tyler, morta a 75 anni la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

Bonnie Tyler è morta a 75 anni, lutto nel mondo della musica. La cantante britannica è nota per grandi successi come ‘Total Eclipse of the Heart’ e ‘It’s a Heartache‘.

“La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore la sua improvvisa scomparsa avvenuta ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura – si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’artista – Rilasceremo un ulteriore comunicato, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. Nata in Galles con il nome di Gaynor Hopkins, la cantante icona degli anni ’80 era stata ricoverata a Faro, dove possedeva una casa, nel maggio scorso a causa di un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino.