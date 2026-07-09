Tajani: "Protesta laziali contro Lotito no problema partito, io mi preoccupo della Juve"

(LaPresse) – La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente del club biancoceleste e senatore di FI, Claudio Lotito, “non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa”. Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del tesseramento 2026 del partito. “I tifosi hanno detto che non voteranno FI finché ci sarà Lotito? Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c’è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà. Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus”, aggiunge Tajani sottolineando di essere anche “contento che c’è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra”. “Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto”, conclude.