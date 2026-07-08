Incendio in Bovisa a Milano, l’assessore Granelli sul posto: “Restare in casa e chiudere le finestre”

Il Comune di Milano, d’intesa con Ats, ha invitato la popolazione a non restare all’aperto nella zona dell’incendio divampato nel capannone della Brt in via Don Giovanni Minzoni 10, nel quartiere Bovisa. “Come Comune siamo subito entrati in contatto con Ats, con la quale abbiamo convenuto di mandare un messaggio a tutta la popolazione: non stare nelle vicinanze e restare in casa chiudendo i vetri, per ora a titolo precauzionale”. A dirlo è Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, giunto sul luogo del rogo nella serata di mercoledì. “Fortunatamente non abbiamo nessun ferito”, ha aggiunto. Le fiamme hanno interessato un centro di distribuzione della logistica, con numerosi mezzi e pacchi all’interno. “I vigili del fuoco stanno lavorando molto intensamente: è interessato solo un capannone, molto grande, ma il fuoco non si è esteso al resto – ha spiegato Granelli – Stanno verificando con la proprietà la composizione dei materiali presenti, molto vari trattandosi di consegne di pacchi. Sul posto c’è Arpa, che sta iniziando a tracciare la qualità dell’aria, e Ats è in arrivo”. Sui tempi delle verifiche l’assessore ha indicato le prossime ore: “Con i primi rilievi potremo capire meglio le condizioni, dipende molto da come si è mosso il vento – ha proseguito – Per ora l’indicazione è non stare all’aperto e stare in casa con le finestre chiuse”. L’invito resta valido a scopo precauzionale in attesa dei dati sulla qualità dell’aria.