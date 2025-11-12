Seregno, getta benzina sul volto della ex e cerca di darle fuoco: la donna si chiude in auto

(LaPresse) Ancora un grave episodio di violenza contro una donna. A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la ex moglie, una donna di 37 anni di origine romena, già vittima di minacce e maltrattamenti. L’uomo la controllava con un dispositivo GPS installato nella sua auto. Una settimana fa si è appostato fuori dal luogo di lavoro della donna, l’ha minacciata e le ha gettato benzina sul volto, colpendola con violenza. La vittima, terrorizzata, è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi in macchina, mentre l’aggressore è fuggito. L’arresto è arrivato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Monza. L’uomo è accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni personali, dopo mesi di vessazioni, insulti e percosse. Un nuovo drammatico caso che riaccende l’attenzione sulla violenza di genere e sulla necessità di proteggere chi trova il coraggio di denunciare.