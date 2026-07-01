Milano, scontro tra auto e moto nella notte: grave il motociclista

Grave incidente verso l’una di notte a Milano, in via Lessona 68, dove un’auto si è scontrata con una moto Honda Sh. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda per subamputazione di una gamba. L’uomo, al momento non ancora identificato, è ancora in condizioni critiche. L’auto, una Chevrolet Aveo, era condotta da un 21enne rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione, da verificare, la moto – risultata poi rubata – proveniva da Vialba e percorreva via Lessona in direzione di via Longarone. Giunta in prossimità del civico 65 ha invaso la corsia di marcia dedicata al senso opposto e ha urtato con la parte anteriore la parte anteriore angolare sinistra dell’auto, che percorreva via Lessona in direzione opposta, ribaltandosi e sbalzando il conducente. C