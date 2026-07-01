Pnrr, la Danimarca è il primo paese a realizzare il 100% delle riforme legate al piano

La Commissione europea martedì ha fatto sapere di avere ha espresso una valutazione positiva sulla quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, pari a 359 milioni di euro in sovvenzioni nell’ambito del Piano nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Pnrr), il fulcro di NextGenerationEU, che sostiene la ripresa degli Stati membri, la crescita economica e la competitività. Con questa quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca diventa il primo Stato membro a raggiungere il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio Piano per un valore complessivo di 1,63 miliardi di euro, in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto.Si tratta di “una tappa fondamentale nell’attuazione del Pnrr e dimostra l’impegno della Danimarca nel realizzare le riforme e gli investimenti previsti dal proprio piano nazionale per la ripresa e la resilienza”, fa sapere Bruxelles.La Commissione ha constatato che “la Danimarca ha completato in modo soddisfacente i restanti 4 traguardi qualitativi e 12 obiettivi quantitativi previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio” . La richiesta finale conclude l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano danese, comprese le misure nei settori della transizione verde dell’agricoltura, dell’efficienza energetica, del trasporto stradale sostenibile e dell’accelerazione della digitalizzazione.

Von der Leyen: “La Danimarca ha mantenuto gli impegni”

“La Danimarca ha mantenuto gli impegni. È il primo Stato membro a completare il proprio piano di ripresa nell’ambito di NextGenerationEU. Oltre 250.000 veicoli a emissioni zero circolano oggi sulle strade e migliaia di abitazioni sono passate a sistemi di riscaldamento puliti, migliorando al contempo l’efficienza energetica. La Danimarca dimostra che la transizione ecologica produce risultati concreti per i cittadini e per l’Europa.”, ha detto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Nel Pnrr di Copenaghen green, sanità e digitalizzazione

La Danimarca ha presentato la propria richiesta di pagamento il 21 maggio 2026. Il Piano danese per la Ripresa e la Resilienza, sostenuto da 1,63 miliardi di euro in sovvenzioni, comprende un ampio ventaglio di investimenti e riforme destinati a rafforzare la resilienza del sistema sanitario, promuovere la transizione verde dell’agricoltura, migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni private, degli edifici pubblici e del settore privato, favorire un trasporto stradale sostenibile, accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese, sostenere la ricerca per la transizione verde e promuovere la transizione energetica verso fonti sostenibili. Con questo pagamento, il totale delle risorse erogate alla Danimarca nell’ambito del RRF raggiungerà 1,63 miliardi di euro, compresi 241 milioni di euro di prefinanziamento. Ciò significa che, una volta ottenuto anche il via libera del Consiglio, sarà stato erogato il 100% dei fondi assegnati alla Danimarca nell’ambito del suo Piano per la Ripresa e la Resilienza, con il pieno conseguimento di tutti i 79 traguardi e obiettivi previsti.