Napoli, bambina di due anni ingerisce droga: portata in ospedale dalla madre con il fratellastro

Questa notte verso le 4.40 a Napoli, i Carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti all’ospedale Santobono dove, poco prima, una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre 33enne e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al Thc, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.