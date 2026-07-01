Tuiga e Viola, le due leggende dello Yacht Club de Monaco a New York: campagna storica lungo la East coast Usa

A pochi giorni dalle celebrazioni per il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza americana, le imbarcazioni Tuiga (1909) e Viola (1908) stanno completando gli ultimi preparativi nel porto di New York. Sotto lo sguardo della Statua della Libertà, i due yacht centenari offrono un suggestivo contrasto tra l’eleganza senza tempo delle loro linee e lo skyline di Manhattan. Questa tappa newyorkese segna l’inizio di una campagna eccezionale che porterà i due ambasciatori dello Yacht Club de Monaco lungo la costa orientale, fino a Newport, per incontrare alcune delle istituzioni nautiche più prestigiose del Paese.

Navigare nelle acque statunitensi riveste un significato particolare per Tuiga: nel corso della sua storia, il gaff cutter ha visto al timone diverse grandi figure della vela transatlantica, tra cui Paul Cayard, sette volte campione del mondo e protagonista di spicco dell’America’s Cup, nonché il leggendario americano Dennis Conner, quattro volte vincitore dell’Auld Mug. Più che un semplice evento, questa campagna americana riflette un rapporto di lunga data tra gli Stati Uniti e lo Yacht Club de Monaco e il suo Presidente, Sua Altezza Reale il Principe Alberto II.

Fondati su una passione condivisa per la competizione e l’innovazione nautica, questi legami sono stati illustrati in modo particolare nel 1985 durante la Monaco-New York, la prima e unica regata transatlantica tra le due città. Vinta dal canadese Mike Burch, la regata ha visto anche la partecipazione di Biotonus-Monaco, un equipaggio monegasco guidato dal direttore e segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri, che sarà presente anche a New York per i festeggiamenti insieme a una delegazione di membri dello YCM.

La parata nautica per i 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza Usa

Per sei giorni, i porti di New York e del New Jersey ospiteranno quello che si preannuncia come il più grande raduno marittimo della storia moderna degli Stati Uniti. Quasi 50 velieri, in rappresentanza di circa 20 nazioni, sfileranno affiancati da oltre 40 navi da guerra alleate e americane, mentre una parata aerea riunirà più di 150 velivoli. Tra le imbarcazioni iconiche attese figurano l’Amerigo Vespucci dall’Italia, considerata una delle navi scuola più belle al mondo, nonché i tre alberi sudamericani Libertad dall’Argentina, Gloria dalla Colombia e Capitán Miranda dall’Uruguay, ben noti nel Principato per aver preso parte alle celebrazioni del 700° anniversario di Monaco nel 1997.

All’interno di questa flotta internazionale, Tuiga e Viola avranno un ruolo speciale, quello di scortare La Belle Poule, la rinomata goletta a vela di gabbia della Marina francese costruita nel 1932. Insieme navigheranno nella International Parade of Sail, la grande parata nautica del 4 luglio che condurrà la flotta dal ponte Verrazzano-Narrows, passando davanti alla Statua della Libertà, risalendo il fiume Hudson fino al ponte George Washington. Lungo il percorso navigheranno accanto a 37 navi da guerra statunitensi e alleate, ancorate sul fiume Hudson nell’ambito di una Parata Navale Internazionale, la settima nella storia degli Stati Uniti. Questo spettacolo eccezionale sarà visibile per oltre 15 miglia di lungomare aperto al pubblico. La Parata Aerea Internazionale, con la partecipazione dei Blue Angels, amplierà questo dialogo tra mare e cielo, prima che il 50° anniversario dei fuochi d’artificio del 4 luglio di Macy’s e quelli di Jersey City chiudano la giornata.

Il tour di Tuiga e Viola negli Usa

Dopo New York, i due gaff cutter salperanno alla volta degli yacht club che hanno plasmato la storia della vela ‘statunitense’. Ad ogni scalo, il programma alternerà incontri con le istituzioni a raduni di yacht d’epoca e regate, offrendo in particolare a Viola l’opportunità di gareggiare contro i migliori yacht del circuito americano. L’itinerario li porterà a Manhattan, Larchmont, Indian Harbor, Seawanhaka, Devon e al Montauk Yacht Club. Durante la Race Week 2026 organizzata dal New York Yacht Club, il tour proseguirà a Newport, la capitale storica della nautica americana e teatro di alcuni dei momenti più importanti della vela internazionale. Per Tuiga il tour si concluderà a Nantucket, il cui yacht club incarna l’eleganza nautica della costa orientale, mentre Viola proseguirà fino all’inizio di settembre, partecipando alle regate di yacht d’epoca del New England in qualità di ambasciatrice di YCM. Di club in club, questo itinerario ripercorrerà un viaggio unico attraverso il patrimonio marittimo americano, dalle sue tradizioni nautiche alle regate di altissimo livello. In un mondo in cui la tecnologia sta trasformando le imbarcazioni e il loro funzionamento, Tuiga e Viola ricordano che le prestazioni dipendono anche dalla qualità dello scafo, dalla precisione delle manovre, dall’impegno dell’equipaggio e dalla competenza di tutti coloro che si occupano della manutenzione di queste imbarcazioni eccezionali. Questi valori sono cari allo YCM, che li celebra ogni due anni in occasione della Monaco Classic Week – La Belle Classe (18ª edizione: 8-11 settembre 2027).