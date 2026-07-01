California, uccelli marini affamati e morti per l'ondata di calore al largo della costa

Molti uccelli marini stanno morendo di fame a causa della persistente ondata di calore marina al largo della California, che sta spingendo i pesci a cercare acque più profonde e più fredde, secondo gli scienziati. L’ondata di calore ha ridotto la fascia di acque superficiali fredde e ricche di nutrienti, habitat ideale per krill, acciughe e sardine vicino alla costa. La conseguenza è una drastica diminuzione delle fonti di cibo per numerose specie di uccelli marini. Gli esperti temono che la situazione possa peggiorare con l’arrivo di El Niño, il fenomeno climatico che comporta il riscaldamento di vaste aree dell’Oceano Pacifico centrale, altera i modelli meteorologici a livello globale e contribuisce all’aumento delle temperature. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha confermato a giugno la formazione di El Niño, che potrebbe raggiungere un’intensità storica.