Iran, portavoce ministero Esteri: "A Doha nessun incontro con rappresentanti Usa"

“Domani a Doha si discuterà con le parti qatariote dell’attuazione delle clausole del memorandum d’intesa, inclusa quella relativa al rilascio dei beni iraniani soggetti a restrizioni. Non abbiamo in programma incontri di alcun tipo con la controparte americana nei prossimi giorni”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmail Baghaei. “L’attuazione della clausola relativa al rilascio dei beni iraniani congelati – ha aggiunto il portavoce – “è in corso e sono stati effettuati i preparativi necessari. Ci auguriamo che il lavoro proceda correttamente e raggiunga il risultato auspicato”, ha concluso.