Bologna, schiacciata da bus dopo il concerto di Max Pezzali: è grave

Esce dal concerto di Max Pezzali a Bologna e rimane schiacciata tra due bus: è successo a una donna di 57 anni, nella serata di domenica 28 giugno, subito dopo lo show del cantante degli 883. L’incidente è avvenuto in via Andrea Costa, a pochi passi dallo stadio Dall’Ara, dove l’artista si era appena esibito, e ha coinvolto i mezzi della Tper, l’azienda di trasporto pubblico locale. La dinamica è ancora da chiarire. La donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Maggiore, dove è ricoverata in rianimazione. In prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

La nota di Tper sull’incidente

Tper, la società del trasporto pubblico locale, ha messo a disposizione le immagini dell’incidente e ha espresso la vicinanza alla donna rimasta coinvolta “e alla sua famiglia”. Lo ha fatto con una nota pubblicata nella mattinata di lunedì 29 giugno. “Come è normale in questi casi – si legge nella dichiarazione -, la dinamica è ancora da approfondire. L’azienda, come sempre, sta, da subito, collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant’altro occorra. Un pensiero va anche al personale rimasto coinvolto, attualmente molto scosso per l’accaduto”, conclude la nota.