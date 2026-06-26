Strage Viareggio, Moretti in carcere da ieri sera dopo la condanna. La legale: “Profondo senso di ingiustizia”

L’ ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti è in carcere da giovedì sera dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per il manager nel processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, la tragedia del 29 giugno 2009 costata la vita a 32 persone e che provocò oltre 130 feriti. La conferma arriva dalla legale del manager. “Ieri sera, Mauro Moretti, si è presentato in carcere. Questa decisione lascia un profondo senso di ingiustizia. Le conseguenze sono molto pesanti e finiscono per colpire persone che, a nostro avviso, non avrebbero dovuto essere condannate”, dice l’avvocata Ambra Giovene, legale di Moretti. “

L’avvocata: “Risultanza processuali escludono responsabilità di Moretti”

“Le risultanze processuali, infatti, escludono responsabilità di Mauro Moretti, nonostante la gravità della tragedia e il dolore causato da quei fatti. Eppure da ieri sera è in carcere, dove si è presentato spontaneamente per ottemperare al provvedimento dell’autorità giudiziaria. È una scelta che testimonia il suo rispetto per le istituzioni – prosegue l’avvocata – Accogliamo la sentenza senza sottrarci ai suoi effetti, ma resta l’amarezza per un epilogo che riteniamo ingiusto. Il dolore dei familiari delle vittime merita il massimo rispetto, ma crediamo che un verdetto giudiziario non debba essere vissuto come un momento di celebrazione”. “Se questo Paese tollera che il capo di Ferrovie dello Stato, per una colpa non propria, sia in carcere per una, è finito ogni senso di più elementare giustizia”, afferma ancora Giovene commentando a LaPresse la sentenza della Cassazione.