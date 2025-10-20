Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista

Assalto al bus della squadra di basket Estra Pistoia, militante in Serie A2. Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, i tifosi della squadra di casa si sarebbero avventati contro il pullman che trasportava i sostenitori biancorossi con lancio di pietre e oggetti contundenti e nella sassaiola è morto l’autista dell’autobus, probabilmente colpito da un mattone. Lo conferma la polizia locale.

“Un atto criminale che ci lascia increduli, l’assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini”, ha scritto sui suoi social il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

In seguito è arrivata anche il commento della Sebastiani Basket Rieti. “Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso”, si legge in una nota della società laziale.

“La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. CI troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”.

Meloni: “Atto di violenza inaccettabile e folle”

Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. “Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle“. “Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, ha scritto su X la presidente del Consiglio.

Fip: “Seguiamo l’iter giudiziario per valutare provvedimenti”

“La Federazione Italiana Pallacanestro esprime le sue più sentite ed addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto compiuto ai danni del bus che trasportava i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti. La FIP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda per assumere eventuali conseguenti provvedimenti“. È quanto si legge in una nota della Federazione italiana pallacanestro (Fip)

Pistoia Basket: “Siamo sconcertati, vicini alla famiglia dell’autista”

Sconcerto anche da parte della società toscana. “Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.