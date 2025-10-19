Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista. Meloni: “Atto di violenza inaccettabile e folle”

Assalto in strada contro il pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, militante in Serie A2, dopo la partita in trasferta contro il Rieti. Al termine del match al PalaSojourner, i tifosi della squadra di casa avrebbero assaltato il pullman che trasportava i supporters biancorossi con lancio di pietre e oggetti contundenti, e nella sassaiola è morto l’autista dell’autobus. Lo conferma la polizia di Rieti, luogo delle violenze. Secondo quanto riporta ‘Pistoiasport’, l’autista del pullman è stato colpito da un mattone.

Continuano indagini, sentiti alcuni tifosi

Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, colpito ieri sera con pietre e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni, in un episodio costato la vita a uno degli autisti del mezzo.

Al momento non risultano fermi, secondo quanto si apprende da fonti investigative. Gli investigatori della Squadra Mobile e della Digos di Rieti hanno ascoltato alcuni tifosi della curva della Sebastiani Basket Rieti, la squadra di A2 che nel tardo pomeriggio di ieri aveva affrontato la Estra Pistoia al PalaSojourner.

Dalle prime ricostruzioni, l’assalto sarebbe avvenuto nei pressi del bivio di Contigliano, quando il pullman con a bordo 45 tifosi toscani stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, già privo della scorta della Polizia. Gli aggressori – presumibilmente ultras reatini – avrebbero atteso il mezzo nascosti poco dopo lo svincolo, per poi colpirlo con pietre e mattoni.

Una delle pietre ha sfondato il parabrezza, colpendo al volto il secondo autista, un 65enne residente a Firenze ma originario di Roma, deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Meloni: “Atto di violenza inaccettabile e folle”

“Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle”. Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni, dopo l’assalto al pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, avvenuto fuori Rieti, nel quale è morto l’autista. “Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, conclude Meloni.

Abodi: “Assalto a pullman sconvolgente, non si può morire così”

“Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket?”. Se lo chiede su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi, dopo l’assalto al pullman che trasportava i tifosi dell’Estra Pistoia di basket dopo la partita con Rieti nel capoluogo laziale e la conseguente morte dell’autista. “È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono”, conclude Abodi.

Fip: “Atto insensato, seguiamo iter giudiziario per valutare provvedimenti”

“La Federazione Italiana Pallacanestro esprime le sue più sentite ed addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto compiuto ai danni del bus che trasportava i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti. La FIP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda per assumere eventuali conseguenti provvedimenti”. È quanto si legge in una nota della Federazione italiana pallacanestro.

Pistoia Basket: “Siamo sconcertati, club vicino a famiglia autista”

“Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.

Sebastiani Basket: “Atto inqualificabile e gravissimo”

“Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso. La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. CI troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”. È quanto si legge in una nota della Sebastiani Basket Rieti.

Sindaco Rieti: “Atto criminale scioccante, comunità reatina condanna con sdegno”

“Un atto criminale scioccante. Ci auguriamo che venga immediatamente accertata la dinamica dei fatti e venga fatta piena giustizia. L’intera comunità reatina condanna con sdegno questo atto spregevole che nulla ha a che fare con Rieti e con lo sport. Esprimiamo vicinanza ai familiari del defunto, alla società e alla Città di Pistoia”. Così Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, commenta in un post sui suoi social l’assalto al pullman dei tifosi pistoiesi in cui ha perso la vita un autista.

Sindaco Pistoia: “Ci stringiamo ai familiari dell’autista ucciso”

“Un atto criminale che ci lascia increduli, l’assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini”. Lo scrive sui suoi social il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui ha perso la vita un autista.