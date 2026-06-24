Incidente a Senago, 18enne ai domiciliari: gip nega la custodia in carcere

Il ragazzo era alla guida di un’auto finita in un canale. Tre suoi amici di 17 e 18 anni hanno perso la vita

Va ai domiciliari Gabriele P., il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l’incidente avvenuto all’alba di domenica a Senago in cui hanno perso la vita tre suoi amici di 17 e 18 anni. Lo ha deciso la gip di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha negato la custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Rosario Ferracane. Il giovane, assistito dall’avvocata Martina Isella, mercoledì mattina è stato interrogato in cella nel carcere di San Vittore e si è scusato con i familiari delle vittime per la tragedia.

La ricostruzione dell’incidente a Senago

Un’auto è uscita di strada ed è precipitata nel Canale Villoresi, a Senago, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto domenica scorsa attorno alle 5 del mattino e ha causato la morte di Lorenzo Benin, Riccardo Provasi e Camilla Copparoni. Da quanto si apprende i tre giovani non sarebbero riusciti a uscire dalla vettura che si è inabissata nelle acque del canale artificiale. Il 18enne alla guida è risultato positivo all’alcoltest con il valore che sarebbe di molto superiore al limite del consentito di 0,5 g/l.