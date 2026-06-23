Scambio elettorale politico-mafioso, arrestato sindaco di Spadafora nel messinese

È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Milazzo il sindaco di Spadafora, in provincia di Messina, Letterio Pistone, indagato per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Per Pistone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Con lo stesso provvedimento il gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Dda messinese, ha disposto l’arresto per due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei cosiddetti Barcellonesi. Coordinate dalla Dda di Messina, le indagini hanno consentito di ipotizzare il condizionamento mafioso del voto al sindaco eletto da parte dei due fratelli che avrebbero procacciato voti in suo favore anche all’esterno del loro nucleo familiare, facendo leva sulla diffusa percezione della loro contiguità alla criminalità organizzata.