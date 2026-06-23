Napoli, 21enne ucciso a colpi di pistola sotto casa: era incensurato

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso nella notte a Napoli: è morto dopo essere stato colpito al torace da un proiettile sotto la sua abitazione dell’uomo in via Caprera 14, nel quartiere Miano. Si chiamava Lorenzo Spasiano, era incensurato e non risulterebbero legami con ambienti della criminalità organizzata. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale Cardarelli. L’autore dell’omicidio ha esploso i colpi da una distanza ravvicinata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del nucleo operativo Napoli Stella.