Morte di David Rossi, il presidente della commissione d’inchiesta: “Abbiamo le prove che si tratti di omicidio”

Sulla morte di David Rossi, “Noi abbiamo le prove che si tratti di omicidio. L’abbiamo anche deliberata all’unanimità della commissione perché, grazie al lavoro del RIS: abbiamo visto per la prima volta il cinturino in volo e capito che è stato trattenuto ed è scivolato ad un certo punto durante un tentativo di rientro, quindi una minaccia finita male”. Lo ha detto il presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci, a Storie Italiane, su Rai1 con Eleonora Daniele. “Ieri è stato importante tornare lì perché ci sono stati ulteriori accertamenti su ipotesi che mai erano state fatte prima e adesso vedremo gli esiti – ha spiegato – La telecamera inquadrava quell’uomo che per un paio di secondi è entrato nella inquadratura, anni fa è stato liquidato come un passante. Un’ipotesi abbastanza particolare, ma ieri è stata fatta una prova anche per capire se quella telecamera inquadrava tutti quelli che entravano nel vicolo o se esiste invece un angolo morto dove si può andare senza essere inquadrati. Quell’esame particolare insieme ad altre cose chiarirà anche una possibile zona d’ombra della telecamera. La coincidenza strana è che quell’uomo compare dopo pochi secondi che David Rossi smette di muoversi, nei 20 minuti in cui lui è ancora vivo e si muove, nessuno compare. Ci aspettiamo degli elementi importanti dalle prove fatte dai RIS”.

E sull’individuazione di una persona: “È ancora sotto indagine. Questa persona dice di essere arrivato successivamente ai fatti. Era un collega, aveva attinenze di tipo politico, David Rossi lo cita in alcuni casi non in modo benevolo. Lui in commissione ha detto che neanche si conoscevano, una versione un po’ discordante”. Vinci ha ricordato come la vicenda fosse stata inizialmente archiviata per suicidio: “C’erano dei bigliettini che avevano lasciato intendere inizialmente ad un gesto di suicidio e qualcuno magari ha enfatizzato la portata di questi bigliettini. Ricordiamo che MPS in quel momento aveva bisogno di denaro pubblico, andava male e un conto era avere un suicidio, un conto un omicidio dentro le mura. Sicuramente c’è stata una volontà di non sollevare nel dubbio un polverone”.

“Abbiamo diverse perizie ad oggi in atto – ha concluso – un esame accurato del video che riguarderà quella eventuale zona d’ombra e ulteriori misurazioni sulla persona che compare. Controlli sugli strumenti elettronici perché mai incredibilmente era stata fatta un’analisi sul cellulare e sugli strumenti di David. Stanno emergendo delle mail dove si capisce che ci sono dei rapporti di odio con alcuni soggetti, gli stessi che hanno detto che neanche conoscevano Rossi. Il movente sarebbe quello delle sponsorizzazioni perché ricordiamo che era l’unico a fare le valutazioni sulle sponsorizzazioni di Monte dei Paschi, dopodiché il consiglio li approvava e lui stesso poi verificava che venissero svolte”.