Incidente Senago, il pm chiede il carcere per il 18enne alla guida

La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere per Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l’incidente avvenuto all’alba di domenica a Senago nel quale hanno perso la vita i 17enni Lorenzo Benin, Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. Il pm Rosario Ferracane, di turno nella notte fra sabato e domenica, ha motivato la richiesta con il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato nonostante al giovane, a San Vittore da domenica, sia stata ritirata la patente dopo che è risultato positivo all’etilometro e con un tasso alcolemico triplo a quello consentito dalla legge per i neopatentati che è pari a zero.

(Foto di Marco Ottico/Lapresse)







Sulla posizione di Popovici si pronuncerà la gip

Sulla posizione di Popovici e la richiesta di custodia cautelare dovrà esprimersi la gip di Milano, Maria Beatrice Parati, che dovrà prima interrogare il giovane che guidava l’Audi A2 finita nel canale Villoresi con a bordo 9 giovanissimi di ritorno da una festa in un locale. Probabile che l’interrogatorio venga fissato per mercoledì e non in giornata.