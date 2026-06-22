Savona, l’autore del video shock di Ceriale: “Piano bella vita fallito, lascio l’Italia”

Il 19enne che aveva già suscitato indignazione con altre immagini pubblicate sui social è partito dall’aeroporto di Malpensa

Il 19enne che due giorni fa ha postato sui social un video in cui, ridendo, parlava dell’incidente mortale di Ceriale (Savona) in cui ha perso la vita la 22enne Sofia Barberi, torna a mostrarsi su Instagram con nuove immagini e dichiarazioni che suscitano indignazione.

“Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia. Remigrazione. Mi ha rovinato la vita ‘sto incidente, mi tocca cambiare vita. Guarda qua, porca p…, menomale che prendo tutto sul ridere”, si sente dire nel video. Il ragazzo ha postato il filmato dopo avere oscurato il proprio profilo, annunciando di star lasciando l’Italia.

Due notti fa si trovava a bordo del veicolo che in sorpasso sull’Aurelia ha impattato contro lo scooter sul quale si trovavano Sofia Barberi e una sua amica, attualmente ancora in ospedale in gravissime condizioni. Il ragazzo aveva quindi diffuso una serie di video sui suoi profili social nei quali rideva e scherniva la tragedia. ”Ve lo giuro, questa è morta”, diceva a favore di camera, mentre poco più in là si era appena consumata la tragedia. “Per un mese niente lavoro bro, ci fanno tentato omicidio“, concludeva rivolto all’amico a fianco a lui.

Dopo aver postato un video di scuse nei quali si diceva alterato dall’alcol, aveva cancellato il proprio account social, ma un gruppo di persone si era comunque radunato sotto la sua abitazione costringendolo a chiamare i carabinieri nel timore delle minacce ricevute sia dal vivo sia sui social. Il ragazzo, che non è indagato per omicidio stradale perché non era alla guida del veicolo che ha travolto le due giovani nel Savonese, è riapparso nelle scorse ore con un nuovo ulteriore video che lo ritrae all’aeroporto di Malpensa mentre si imbarca su un volo. Nella riviera di Ponente savonese le sue parole sui comportamenti e i video postati avevano scatenato l’indignazione pubblica dopo una tragedia che ha profondamente scosso il territorio.