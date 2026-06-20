Savona, 23enne muore in incidente: polemiche per giovane che ride in un video dopo lo scontro

Tragedia a Savona nella notte tra venerdì e sabato. Un incidente stradale mortale è avvenuto in via Aurelia nel comune di Ceriale, nel Savonese. L’incidente ha visto coinvolte un’auto e una moto con a bordo due ragazze: una delle due, una 23enne, è morta sul colpo, mentre l’altra è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente grazie alla prontezza di una pattuglia della stazione carabinieri di Ceriale, in transito lungo l’arteria stradale nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio. I carabinieri hanno notato l’incidente pochissimi minuti dopo il verificarsi dell’impatto, prestando la prima assistenza e richiedendo l’intervento urgente dei sanitari. Sono giunti sul posto due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga e una pattuglia della stazione carabinieri di Finale Ligure per la gestione della viabilità e i rilievi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, due ambulanze della Croce Bianca di Albenga e due automediche del 118. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore al fine di consentire le delicate operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini svolte dai carabinieri, coordinate dalla Procura di Savona, hanno permesso di ricostruire la dinamica del violento scontro fronto-laterale. Alla conducente dell’auto, neopatentata da appena tre mesi, è stata immediatamente ritirata la patente di guida. La giovane è stata contestualmente sottoposta agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale presenza di uno stato di alterazione psicofisica al momento dell’impatto, con esito negativo. Al termine delle formalità di rito, la conducente dell’auto è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime.

La polemica: giovane ride in video dopo lo scontro

Ma alla tragedia si è immediatamente dopo unita una polemica: risate e battute mentre i soccorritori facevano di tutto per salvare la vita della 23enne. Fa discutere il video pubblicato sui social network girato da alcuni giovani presenti in via Aurelia a Savona poco dopo lo scontro. Nel video si sente un giovane, probabilmente ubriaco, che scherza sull’accaduto dicendo “te lo giuro, questa è morta”.

In un post pubblicato su Facebook, la Croce Bianca di Finale Ligure parla di “squallido e aberrante teatrino” avvenuto mentre “tutti i soccorritori facevano l’impossibile sull’asfalto” e “mentre delle famiglie venivano distrutte per sempre da una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere. Vedere qualcuno che, anziché rendersi conto della gravità di ciò che è appena accaduto, usa la gravità altrui per fare l’idiota sui social, ci lascia senza parole e con un profondo senso di nausea e sdegno. Nel 2026 tutto questo non è più accettabile. Non è accettabile che un incidente stradale venga trattato come uno spettacolo da social. Non è accettabile che la vita di una ragazza giovane valga meno di un momento di esibizionismo idiota e privo di umanità. Di fronte alla morte e al dolore serve solo una cosa: il silenzio e il rispetto. Ci stringiamo attorno al dolore immenso della famiglia della giovane vittima e speriamo con tutto il cuore per la ragazza che sta ancora lottando. A tutti gli altri chiediamo una riflessione: guidate con la testa e, se non avete rispetto per la vostra vita, abbiate almeno la decenza di averlo per quella degli altri”.