Milano, condannato a 10 anni il compagno della ballerina morta

Dieci anni di reclusione. È la condanna che la Corte d’assise di Milano ha inflitto a Marek Konrad Daniec, il camionista accusato di avere ucciso la compagna per asfissia, l’ex ballerina di 46 anni Hanna Herasimchyk, nell’appartamento della donna a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, il 13 giugno 2024.

I giudici hanno accolto la richiesta della pm Francesca Crupi che, nel chiedere la condanna a 12 anni, aveva proposto di riqualificare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale dopo la perizia secondo cui non sarebbe possibile affermare con certezza che il decesso dell’ex ballerina bielorussa sia stato determinato da qualcuno attraverso soffocamento o strangolamento, ma potrebbe essere dipeso da una miocardite di cui la 46enne soffriva. Daniec è stato condannato anche a risarcire i familiari della vittima, assistiti dall’avvocata Giulia Rossini, con 100mila euro di provvisionale per la madre e 70mila ciascuno per i due fratelli. La Corte d’assise presieduta da Antonella Bertoja lo ha interdetto dai pubblici uffici e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali disponendo la sospensione dei termini di custodia cautelare per l’uomo, che si trova attualmente ai domiciliari. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.