Malpensa, sequestrati due crani di coccodrillo siamese

I militari della Sezione Operativa C.I.T.E.S. della Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa, insieme all’Agenzia delle Dogane, hanno intercettato una spedizione dalla Cambogia. Il pacco era dichiarato come “regalo coccodrillo siamese”, insospettendo gli operatori durante i controlli doganali: all’interno sono stati rinvenuti due crani appartenenti alla specie protetta “Crocodylus siamensis“, sottoposta a tutela internazionale. La merce risultava accompagnata da licenza di esportazione rilasciata dalle autorità cambogiane, ma priva della necessaria autorizzazione all’importazione in Italia. Tale mancanza ha comportato la violazione delle norme della Convenzione di Washington (CITES) e del Regolamento CE n. 338/97. Gli accertamenti hanno quindi portato alla contestazione di un’ipotesi di reato a carico dell’importatore. I reperti sono stati immediatamente sequestrati ai fini di confisca, come previsto dalla normativa vigente in materia di fauna protetta.