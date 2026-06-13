Milano, 61enne trovato morto in casa colpito alla testa

Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Oxilia, a Milano: dalle prime indicazioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue ritrovate.

Ad allertare le forze dell’ordine una persona, che ha dichiarato di conoscere il 61enne, spaventata perché da ore non aveva sue notizie e non lo trovava in casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, allertati dal 118, dopo che una vicina di casa si era offerta di aprire l’appartamento con un mazzo di chiavi che aveva, senza riuscirci.

La vittima, Roberto Pietro Guerrino, era un interprete molto noto: il corpo dell’uomo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina. Sul posto sono intervenuti il sostituto Procuratore Carlo Scalas e i carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Con loro, i soccorritori e la sezioni rilievi della Scientifica. Sono ora in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma.