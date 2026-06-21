Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi ricoverata in ospedale dopo un abuso di farmaci

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, è stata ricoverata in ospedale a Rimini dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci per dormire. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica e, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di un gesto autolesionista. Bianchi è stata una delle principali testimoni nell’inchiesta sull’omicidio della pensionata. La vicenda giudiziaria si è conclusa il 9 giugno con l’assoluzione di Louis Dassilva, con il quale la donna aveva avuto una relazione sentimentale.

La nota dei legali

In un comunicato diffuso nel pomeriggio, gli avvocati Nunzia Barzan e Davide Barzan hanno collegato il peggioramento delle condizioni della loro assistita alla forte esposizione mediatica subita negli ultimi mesi. Secondo i legali, Bianchi sarebbe stata oggetto per oltre due anni e mezzo di continui “attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione” sviluppatesi sia sui mezzi di informazione sia sui social network. Una situazione che, sostengono, avrebbe registrato “un’ulteriore e significativa escalation” negli ultimi giorni.

Nel comunicato, i difensori affermano che la documentazione clinica evidenzierebbe un aggravamento delle condizioni psicologiche della donna, attribuito alla pressione mediatica e sociale legata alla vicenda giudiziaria. Per questo motivo i legali hanno rivolto un appello agli operatori dell’informazione e agli utenti dei social affinché venga rispettata “la dignità della persona”, evitando forme di aggressione verbale, delegittimazione personale o quella che definiscono una “gogna mediatica“. Lo studio legale ha infine annunciato che continuerà a monitorare eventuali comportamenti ritenuti lesivi dell’onore, della reputazione e dell’equilibrio psicologico della propria assistita.