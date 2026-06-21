Jesolo, auto nel fiume Sile: un morto

Alcuni passanti si sono tuffati per cercare di salvare chi era nell’abitacolo

Tragedia a Jesolo, in provincia di Venezia, per un grave incidente che ha causato una vittima: un’auto è finita nelle acque del fiume Sile. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una persona deceduta.

L’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, è avvenuto intorno alle 11.30 in via Drago, all’altezza del ponte di via Adriatico. Secondo le prime informazioni, alcune persone presenti sul posto hanno tentato di raggiungere l’auto tuffandosi in acqua, senza però riuscire a individuare eventuali occupanti. L’auto è poi affondata completamente.

Le operazioni di ricerca, condotte dai Vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo con il supporto dell’elicottero Drago del Reparto Volo di Venezia, a bordo del quale era presente un sommozzatore, hanno portato al recupero di una persona, affidata al personale sanitario che ne ha constatato il decesso. Sono in corso le verifiche da parte dei sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco, giunti da Vicenza, per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte nell’incidente.