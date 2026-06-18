Vasile Frumuzache, ergastolo per il vigilante che uccise due donne a Prato e Montecatini

I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei pm Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio

Condanna all’ergastolo. È questa la sentenza emessa dai giudici della corte d’assise del tribunale di Firenze nell’ambito del processo a carico di Vasile Frumuzache, il vigilante romeno di 33 anni accusato di aver ucciso e occultato i cadaveri delle due donne sue connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell’agosto 2024 e Maria Denisa Paun, a Prato nel maggio 2025, entrambe escort. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei pm Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.

I fatti al centro del procedimento hanno inizio nell’agosto del 2024, quando venne presentata dai familiari la denuncia di scomparsa di Ana Maria Andrei, ma il suo cadavere venne rinvenuto, smembrato, solo nel giugno del 2025 nei boschi delle Panteraie di Montecatini, nei pressi di un casolare abbandonato, vicino ai resti di Maria Denisa Paun, che era stata uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025 all’interno del residence Ferrucci di Prato, struttura dove la donna riceveva i clienti. Le indagini condotte dalla Procura di Prato portarono ai primi di giugno di un anno fa all’arresto di Frumuzache, reo confesso dei due delitti.

Frumuzache, nel corso dell’udienza del 19 marzo scorso, interrogato in aula, aveva raccontato di aver ucciso Ana Maria Andrei perché la donna, avendo saputo che non era italiano, si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. Maria Denisa Paun, invece, l’avrebbe uccisa – e poi decapitata il giorno successivo, dopo aver accompagnato i figli a scuola – perché lo avrebbe ricattato dicendo che avrebbe raccontato tutto alla moglie se non le avesse consegnato 10mila euro. La paura di perdere la famiglia sarebbe stata l’elemento scatenate della furia omicida.

Nei confronti di Frumuzache i giudici, che hanno anche disposto l’isolamento diurno per 18 mesi, hanno escluso l’aggravante della premeditazione riconoscendo solo quella dei futili motivi. L’uomo è stato inoltre condannato al pagamento di una provvisionale di 445.000 euro complessivamente per il risarcimento dei danni alle varie parti civili costituitesi in giudizio. Alla lettura della sentenza Frumuzache, che indossava una maglietta regalatagli dai figli, è rimasto impassibile, mentre Maria Cristina Paun, madre di Maria Denisa, che ha presenziato a tutte le udienze, era visibilmente commossa.