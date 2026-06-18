Sorelle scomparse all’Aquila, trovato un fermaglio sul sentiero

Novità nel caso delle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Potrebbe infatti appartenere ad una delle adolescenti scomparse da 11 giorni il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori sulle tracce delle due ragazze allontanatesi da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, cercate lungo un sentiero del paese.

L’ipotesi che l’oggetto rinvenuto sia di una delle ragazze è stata avvalorata da una loro amica. In seguito alla scoperta, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno battendo, palmo a palmo, l’area del tracciato in cui è avvenuto il rinvenimento, concentrando lì le operazioni. Le due giovani, Alysia e Sarah, di 12 e 16 anni, si sono allontanate dalla casa-famiglia nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, in un arco temporale che va dalle ore 2 alle 5 del mattino. La struttura ospitava le ragazze da quasi un biennio, dopo la brusca separazione dei genitori. Le stanno cercando ovunque, da giorni, ma le giovani sembrano scomparse nel nulla. Il fermaglio è il primo indizio significativo, da oltre una settimana, che potrebbe rappresentare un elemento chiave sulla sorte delle ragazze.