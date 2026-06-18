Famiglia nel bosco, i genitori ospitano per un caffè la tutrice e curatrice dei figli

“Nella giornata di ieri, su invito dei coniugi Birmingham-Trevallion, si è svolto un incontro informale, davanti ad una tazza di caffè, nell’abitazione messa provvisoriamente a disposizione dal comune di Palmoli. Erano presenti la tutrice, la curatrice e l’operatrice del Servizio”. Lo ha dichiarato l’avvocato Simone Pillon che sta rappresentando i coniugi Trevallion-Birmingham, la coppia anglo-australiana conosciuta come la Famiglia del bosco, per la causa di ricongiungimento che interessa i loro tre figli minori, ospitati in una casa-famiglia, dal 20 novembre 2025, da quando gli è stata sospesa la responsabilità dal giudice del Tribunale per i minorenni.

Il legale: “La coppia ha mostrato l’appartamento per i bimbi”

“Durante l’incontro i coniugi hanno mostrato l’appartamento, già predisposto e ammobiliato per accogliere i loro figli, perfettamente funzionale e completo dei loro effetti personali. Hanno anche illustrato il progetto di realizzazione del nuovo immobile sulla loro proprietà. I genitori e le altre parti hanno ribadito l’intenzione di collaborare. – ha aggiunto il legale – Si è poi discusso del rientro dei bambini in famiglia, che si auspica da parte dei genitori sia ormai ‘precoce’ come indicato dalla stessa consulente tecnica d’ufficio. Ciò anche in considerazione delle vacanze estive, in cui tutte le famiglie hanno più tempo per stare insieme e coltivare le relazioni familiari. – ha concluso – Da parte sua la difesa ha confermato entro la settimana il deposito di apposita istanza al Tribunale per i minorenni” dell’Aquila.