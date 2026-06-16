Crans-Montana, oltre 4mila firme per fermare la riapertura delle attività legate ai coniugi Moretti

A oltre sei mesi dall’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Constellation di Crans-Montana, un gruppo di cittadini torna a chiedere che non venga archiviata troppo in fretta la tragedia. Sulla piattaforma Change.org, il Collettivo Crans-Montana ha lanciato una petizione che ha già raccolto circa 4.100 firme.

La richiesta del comitato

L’iniziativa, intitolata ‘Crans-Montana: nessun ritorno alle attività finché la giustizia non si sarà pronunciata’, sollecita la sospensione di qualsiasi riapertura o gestione di strutture legate ai coniugi Moretti, attualmente indagati nell’ambito dell’inchiesta sul rogo del Constellation. Secondo i promotori, la ripresa delle attività commerciali prima della conclusione delle procedure giudiziarie rappresenterebbe una ferita ulteriore per le vittime e per i loro familiari.

Nel testo della petizione viene ricordato l’incendio del 31 dicembre 2025, che causò la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. I firmatari sottolineano come molte famiglie siano ancora in attesa di risposte sulle cause del disastro e sulle eventuali responsabilità. “Quarantuno vite. Figli. Genitori. Nonni“, si legge nel documento, che richiama il dolore ancora vissuto dai parenti delle vittime e da chi ha riportato conseguenze permanenti nell’incendio.

La petizione del collettivo Crans-Montana sul sito Change.org (Screenshot da Change.org)

“Rispetto per le vittime e per la verità”

Il collettivo precisa di non voler mettere in discussione il principio della presunzione di innocenza, ma ritiene che una riapertura delle strutture coinvolte sarebbe inopportuna mentre le indagini sono ancora in corso. Per questo la petizione si rivolge alle autorità cantonali e federali, ai proprietari, ai locatori e ai partner commerciali affinché venga mantenuta la sospensione delle attività fino alla conclusione definitiva dei procedimenti giudiziari. L’obiettivo, spiegano i promotori, è garantire rispetto per le vittime, per le loro famiglie e per l’accertamento della verità.