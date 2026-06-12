Home > Cronaca > Foggia, arrestato il 18enne che ha investito e ucciso un 17enne: era positivo ad alcoltest

A Foggia è stato arrestato per omicidio stradale il ragazzo di 18 anni alla guida dell’auto che all’alba a San Nicandro Garganico ha travolto e ucciso un 17enne che stava rientrando a piedi da una festa di compleanno. L’incidente è avvenuto in via Torre Mileto, poco fuori dal centro cittadino. Il giovane investito è deceduto sul colpo.

Il ragazzo alla guida dell’auto, neopatentato, è rimasto sul posto ed è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e all’etilometro, ai quali è risultato positivo. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico, che indagano sull’accaduto.